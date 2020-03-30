工業電腦廠新漢（8234）董事會通過2019年合併財報，營收創72.13億元新高，年增8.67％，營益率自0.78％躍升至4.22％，創近3年高點。歸屬母公司稅後淨利2.27億元，年增達33.63％，登近5年高點，每股盈餘（EPS）1.61元，則為近3年高點。

以此推算，新漢2019年第四季合併營收創20.96億元新高，季增22.91％、年增4.56％，營益率升至5.9％的近3年高點。不過，由於業外虧損擴大，歸屬母公司稅後淨利0.65億元，季增50.18％、但年減14.24％，每股盈餘（EPS）0.46元。

新漢董事長林茂昌先前表示，歷經7年耕耘，公司已成功轉型為提供工業4.0整體解決方案的供應商。隨著智慧製造、智慧機械、網安網通、交通、醫療、安防等垂直市場領域均陸續有斬獲，在新產品、大客戶、新專案加持下，去年業績成長可期。

在產品、組織、全球布局及經營團隊強化，營運拓展新領域有成下，新漢去年獲利表現顯著好轉，象徵本業獲利能力的營益率顯著提升。至於去年第四季獲利未跟進創高，法人認為主要由於新台幣匯率強升，匯兌損失擴大致使業外虧損增加所致。

新漢2020年2月自結合併營收4.68億元，雖月減15.15％、降至近1年低點，仍年增達31.75％，累計1～2月合併營收10.2億元，年增7.99％，雙雙改寫同期新高。公司尚未公布股利配發，將於6月23日召開股東常會。

(時報資訊)