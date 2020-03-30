國民黨近期力推下修18歲投票權、20歲被選舉權，國民黨青年部副主任詹為元昨表示，外界說國民黨沒年輕票，擔心下修後選票結構不平衡，但事實上國民黨以前很早就有提過。對此，有評論指出，國民黨得真正給年輕人希望和方向，並提出比民進黨更有格局和願景的兩岸論述。該評論也提出國民黨的真正考驗。

國民黨立委林奕華昨表示，這次修憲是首度由黨主席領銜提案，能在這個議題上舉全黨之力提出的只有國民黨，她籲民進黨要真心支持。國民黨立委吳怡玎也表示，年輕人很關心將來就業的狀況，國民黨執政經驗可以讓經濟更好，不管是哪個政黨，為經濟著想、為下一代著想，才能爭取他們的選票。據《中評社》評論指出，歷屆國民黨也曾強調要重視青年工作，但最終有無落實或則又是另一回事。

該評論認為，重視年輕人、爭取年輕人不是一味討好，也不能把年輕人當作選舉的工具，必須給年輕人希望和方向。該評論也指出，藍營能否提出維持兩岸關係和平發展，為台灣爭取最大的發展空間，給台灣民眾創造福祉，給年輕人希望的兩岸論述，才是國民黨的真正考驗。

(中時電子報)