小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（30日）財經重點。

【1】台積長短期 兩外資突示警

台積電2020年資本支出寫下150～160億美元紀錄後，瑞銀證券亞太區半導體首席分析師呂家璈認為，台積電2021年資本支出可能年減二成以上、降為120億美元；麥格理證券則開出降評台積電首槍，直言智慧機半導體庫存太高，轉以中性態度看待台積電。

【2】印度停工聯發科大傷

聯發科受到印度全面停工衝擊，系統廠暫停拉貨，近期又傳出手機晶片大客戶傳音擬下修全年手機出貨量，拉貨力道可能自4月起開始減少。法人認為，在4G訂單遞延及減少情況下，聯發科4G晶片恐將從原先的供不應求，轉變為供過於求，出貨恐面臨年減近兩成的危機。

【3】自己股價自己救 一個月內… 195家實施庫藏股

台股3月以來大跌14％，共有195家上市櫃公司宣布實施庫藏股，合計斥資588億元進場護盤。其中，可成、聯發科、宏碁、台郡及緯創買進金額上看18～88億元，有望帶動有意願參與除權息行情的投資人，跟著大股東一起買進。

【4】財報、籌碼雙喜 16檔演主旋律

受到新冠肺炎疫情重創，以及台股短線反彈1,400點，投資專家建議，選股除了留意跌深股、高殖利率股外，更重要是要兼具體財務基本面優，才是投資的主旋律，聯茂及泰碩等16檔個股，去（108）年每股盈餘（EPS）創近年新高，且上周法人買超千張至2.4萬張以上，最給力。

【5】油國主權基金大逃難 估拋股2,250億美元

鑑於油價崩跌與新冠肺炎疫情重擊國家財政，摩根大通資深銀行家預測，主要來自中東和非洲等產油國的主權財富基金，至多將出脫約2,250億美元的股票資產，以支援政府的資金需求。

(中時電子報)