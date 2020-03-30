小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（30日）財經重點。
【1】台積長短期 兩外資突示警
台積電2020年資本支出寫下150～160億美元紀錄後，瑞銀證券亞太區半導體首席分析師呂家璈認為，台積電2021年資本支出可能年減二成以上、降為120億美元；麥格理證券則開出降評台積電首槍，直言智慧機半導體庫存太高，轉以中性態度看待台積電。
【2】印度停工聯發科大傷
聯發科受到印度全面停工衝擊，系統廠暫停拉貨，近期又傳出手機晶片大客戶傳音擬下修全年手機出貨量，拉貨力道可能自4月起開始減少。法人認為，在4G訂單遞延及減少情況下，聯發科4G晶片恐將從原先的供不應求，轉變為供過於求，出貨恐面臨年減近兩成的危機。
【3】自己股價自己救 一個月內… 195家實施庫藏股
台股3月以來大跌14％，共有195家上市櫃公司宣布實施庫藏股，合計斥資588億元進場護盤。其中，可成、聯發科、宏碁、台郡及緯創買進金額上看18～88億元，有望帶動有意願參與除權息行情的投資人，跟著大股東一起買進。
【4】財報、籌碼雙喜 16檔演主旋律
受到新冠肺炎疫情重創，以及台股短線反彈1,400點，投資專家建議，選股除了留意跌深股、高殖利率股外，更重要是要兼具體財務基本面優，才是投資的主旋律，聯茂及泰碩等16檔個股，去（108）年每股盈餘（EPS）創近年新高，且上周法人買超千張至2.4萬張以上，最給力。
【5】油國主權基金大逃難 估拋股2,250億美元
鑑於油價崩跌與新冠肺炎疫情重擊國家財政，摩根大通資深銀行家預測，主要來自中東和非洲等產油國的主權財富基金，至多將出脫約2,250億美元的股票資產，以支援政府的資金需求。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。