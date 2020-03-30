真是極盡變態的家庭悲劇！美國北卡羅萊納州一處民宅，於2017年曾發生一起恐怖又變態的弒親慘案，一名年僅18歲的少年，持刀狂刺35歲的母親，還將已經氣絕的母親頭顱剁下，把犯案的刀器塞進母親的口中，手法相當兇殘。被問到為什麼要這麼殘忍殺母時，少年只冷冷地說：「享受切下去的感覺」。法院最新判決出爐，這名男子將被依一級謀殺罪起訴，並進行精神鑑定。

綜合外媒報導，這名18歲宏都拉斯籍男子馬卡多（Oliver Mauricio Funes-Machado），是在2017年時於家中，疑似精神狀況不穩定，竟像發瘋似的，持刀狂刺35歲的母親葉塞妮亞（Yesenia Funes Beatriz Machado），總共刺了8刀。

他在刺殺母親後，又將母親頭顱砍下，還把犯案的凶刀塞進已死亡母親的口中。警方抵達命案現場時，竟看見馬卡多拎著母親人頭，而葉塞妮亞的斷頭屍體則橫躺在地上，手法非常殘暴。警方在男子家中搜出多中精神疾病用藥，並將男子進行逮捕。

馬卡多被問到為何要這樣殘忍殺母？他只冷冷表示：「因為我很享受當下的感覺」。法官訊後將馬卡多以一級謀殺罪起訴，並持續對他進行精神鑑定。

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(中時電子報)