高雄市長韓國瑜面臨罷韓風波，國民黨前副秘書長、前組織發展委員會主委張雅屏接受媒體採訪，悲觀認為，韓國瑜被罷免機率很高，最後若通過的話，韓國瑜再起之路已廢。不過，張這句話徹底惹怒韓粉，怒喊國民黨該清黨了！怎麼現在這個時後，自己人還欺負自己人！

張雅屏日前接受港媒《香港01》專訪時表示，國民黨對於罷韓這個議題上，除了不要刺激高雄市民外，沒有統一基調，這是要如何幫韓國瑜渡過難關，而且他對罷韓是很悲觀的，認為通過機率非常高，韓若被罷免，再起之路可能就廢了。但最大問題是，韓若真被廢後，國民黨未來之路要怎麼走下去？

張雅屏對韓國瑜的批評，讓韓粉不能接受，在粉專《韓國瑜市長後援會》臉書上表是，「國民黨前副秘張雅屏說韓廢了，各位咱先廢了他，韓必再起，我們誓為韓之靠山和後盾」！

韓國瑜市長後援會臉書。（圖片摘自韓國瑜市長後援會臉書）

底下韓粉更努喊，「張雅屏是何方妖魔鬼怪，什麼東西啊！到現在還搞不清楚狀況，國民黨如果沒有韓國瑜，早就滅亡了」、「為什麼自己人要欺負自己人，今天有15縣市長也是韓市長的功勞，當年是韓市長的英勇讓國民黨翻身，結果他現在處在危機副秘書長你怎麼可以消譴他還不幫他處理危機！可惡」、「國民黨早該清黨了！只要這些廢渣在？廢渣跟冥浸洞偷來暗去？國民黨的敵人不是別人？就是這些廢渣作怪」、「唯一支持韓國瑜！挺到底，早對國民黨失望 韓市長加油」！

網友留言。（摘自韓國瑜市長後援會臉書）

(中時電子報)