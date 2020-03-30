媒體報導，監察院調查國安特勤私菸案，向台北地檢署調閱該案卷宗受阻，質疑法務部及北檢「消極抵抗」，有意拖過監委任期，讓私菸案查不下去。台北地檢署30日澄清，監院曾向台北地院調閱卷證，北院函覆案件仍在偵查中，認為不宜提供，但北檢已提供不影響後續偵查的部分資料予監院調查，並無「消極抵抗」情事。

去年7月，蔡英文總統專機出訪友邦，爆發國安特勤走私菸品案，監委去年8月立案調查。但監委不滿調閱本案卷宗處處受阻，質疑法務部與北檢疑「消極抵抗」，由於第5屆監委將於今年7月任期屆滿，懷疑北檢有意讓調查報告難產，讓案件查不下去。

北檢表示，監察院去年曾行文台北地院調閱卷證資料，去年10月底北院函覆「除因尚在密集審理致無法借調本案原始卷證外，亦因現仍有與本案相關之他案尚在偵查中，為偵查密行性，現恐不宜借調本案卷證（含電子檔或影本）」。

北檢指出，監委為了調閱私菸案卷宗，一度欲拜訪北檢，當時的北檢檢察長邢泰釗為此主動前往監院說明，指案件仍有部分情節尚在偵查，在北院目前不便提供卷證情況下，北檢考量對於北院審理案件職權的尊重，及基於偵查不公開，現階段亦不宜提供。

不過，北檢在整理相關卷證後，仍將不影響後續偵辦的部分資料，於3月3日以密件函請監察院調查，因此並無媒體所稱北檢「消極抵抗」拒不提供卷證給監院調查情事，由於私菸案尚有多人涉案情節尚未偵結，檢方目前仍彙整事證，積極偵辦中。

(中時 )