西甲因新冠疫情停賽之後，50多位球員近日聯手募款，透過在家中錄製影片，與音樂家合作演出4小時的網路慈善秀，在Youtube和臉書向世界180國播送，募得了66.5萬歐元(約台幣2233萬元)。

西班牙與義大利都是疫情非常嚴重的國家，至30日的統計，義大利9.7萬人染病，超過1萬人死亡，義國體育部長計畫把禁賽令延長到5月初。西班牙8萬人染病，6800人死亡。兩國死亡人數合計占了全世界50%。

西國網球天王納達爾(Rafael Nadal)也加入募款行列。梅西(Lionel Messi)更是直接捐出100萬歐元，超過大家募到的善款，母隊巴塞隆納捐出3萬個口罩。網友對此有兩面看法：「募了半天的錢，還不如這些高薪球員1周的薪水。」「球員願意花時間幫忙就很好了，疫情又不是他們的錯。」

其實損失最慘重的可能是球團，估計這次的疫情會讓歐洲五大聯賽的一些球會陷入財務困難。例如巴塞隆納是西甲豪門，但球會100%是會員組成，沒有財團做為金主，他們提議球員減薪70%以度難關，遭梅西與球員抗拒。

(中時電子報)