受美國新冠肺炎確診高居全球第一的衝擊，美股上週五四大指數全數收黑，科技股、能源股賣壓沉重；終場四大指數跌幅介於-3.37%~-5.33%；指標股如：蘋果-4.14%、臉書-6.55%、波音重挫逾10%、應用材料-8.43%、台積電ADR-5.94%。

不過美股上週在振興經濟方案激勵下表現亮眼，道瓊上週+12.8%，為1938年來單週最大漲幅；標普500+10.3%，也是2009年3月以來單週最佳成績；Nasdaq+9.1%，創11年來最大單週漲幅。

上週五在美股大漲、法人作帳、台股進入股東會前融券回補高峰，加上港、韓股大漲激勵下，台股早盤開高走高，早盤最高來到上漲218.5點的9954.86點，但隨後在美國新冠肺炎確診人數暴增使道瓊電子期下跌影響，台積電也下跌翻黑，加上短多獲利賣壓出籠下，台股終場以下跌37.44點的9736.36點作收，跌幅0.38%，成交金額1807.49億元。三大法人合計賣超127.61億元，外資轉為賣超96.09億元、投信買超8.96億元、自營商賣超40.48億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價跌量增，若持續量增下跌，恐將拉回做b波整理。

（2）均線：短線沿3日線上漲，未跌破3日線前反彈格局不變，若跌破3日線，恐將拉回做b波整理。

（3）技術指標：KD黃金交叉，K、D開口持續擴大，K值突破50來到60.21，有利漲勢持續，未出現死亡交叉前仍有高點可期。

上週五櫃買指數下跌0.09%，收在117.26點，沿3日線上漲。支撐約115點附近，壓力為120點附近，未跌破3日線前短多續強。

觀盤重點，指數盤中續創反彈新高，本波台股本波從低點8523點漲到盤中高點9954點，上漲了1431點漲幅達16.78%，在短線漲幅已大之下，留意何時a波反彈結束，進行b波整理，整理完再做c波上攻，短線台股可留意汽車零組件、生技股、業績成長股、高殖利率股、庫藏股等。

(時報資訊)