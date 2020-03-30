新冠肺炎疫情在美國大爆發，客思達-KY(客思達公司)(2936)總部位於洛杉磯，美國各州政府陸續宣布行動管制令防止疫情擴散，目前集團營運總部已啟動輪值、員工在家以遠端連線方式辦公措施，並安排必要之倉儲人員輪值收發貨物，客思達-KY表示，短期內行動管制令將影響部份訂單出貨認列，而暫停出貨倉庫原覆蓋之出貨服務範圍，由其他倉庫支援出貨因應，盡量降低疫情對營運可能產生影響。

全球新冠肺炎疫情蔓延，繼歐洲之後，美國成為全球疫情重災區，美國各州政府陸續宣布採取各項行動管制令以降低疫情擴散風險，雖然客思達-KY集團電商平台通路目前供貨正常，但客思達-KY總部位於洛杉磯，且分公司位於洛杉磯(2處)、舊金山、芝加哥、新澤西、亞特蘭大、佛羅里達州和德克薩斯州等地區，目前集團配合美國各州政府管制令，營運總部已啟動輪值、員工在家以遠端連線方式辦公措施，並安排必要之倉儲人員輪值收發貨物。

客思達-KY前2月合併營收為16.24億元，年減11.62%，客思達-KY表示，短期內行動管制令將影響部份訂單出貨認列，而暫停出貨倉庫原覆蓋之出貨服務範圍，由其他倉庫支援出貨因應，以盡量降低疫情對營運可能產生之影響。

受到中美貿易摩擦加關稅的影響，客思達-KY 2019年合併營收達117.37億元，較2018年減少2.3%，營業毛利為33.63億元，較2018年增加1.35%，營業淨利為258萬元，較前一年度轉虧為盈，受到採用國際財報新制IFRS 16「租賃資本化」認列租賃負債利息8129萬元影響，業外淨支出1.22億元，致使2019年稅後淨損為7223萬元、每股淨損為0.95元。

客思達-KY表示，集團持續採取全方位通路布局、數位轉型策略，並同步推動「Coaster」自有品牌業務銷售，包括「Coaster」自有品牌目前擁有平價實用的Coaster Everyday、 強調舒適平衡的Coaster Essence、輕奢華設計的Coaster Elevations、以及2019年底新推出聚焦睡眠寢具領域的Coaster Sleep系列，已陸續打入全美超過8000家中小型家具業者、以及大型實體連鎖通路，集團持續深化官方網站線上銷售的服務，加強社群媒體之互動與行銷推廣，提升良好品牌知名度，希望帶動自有品牌營收比重持續攀高，精進營運效益及提升獲利。

(時報資訊)