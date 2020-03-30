民進黨高雄立委趙天麟昨晚宣布參選民進黨高雄市黨部主委，並提出3項任務使命，包括高雄市長罷韓補選、開放黨部、民進黨在高雄市議會過半。但此舉卻讓高雄市議員陳致中有意見，直言「罷免韓國瑜，絕對不是專屬於某一個人或某政黨的專利」。

民進黨本周通過第19屆全國黨員代表選舉時程，擬於5月24日進行地方黨部主委暨幹部選舉，據了解，蔡英文總統將會回任黨主席，趙天麟昨則在臉書發文表示，「民進黨一向與公民運動站在一起，而自罷韓行動開始後，黨公職與支持者也都參與其中，但面對韓國瑜的市府團隊不斷打壓市民的罷免權力，未來將站在市黨部第一線，提供罷韓行動必要協助。罷韓完成後，更要積極輔選市長候選人，重返高雄榮耀」。

但陳致中昨也在臉書上表示，「罷免韓國瑜絕對不是專屬於某一個人或某政黨的專利，這已經是多數高雄市民的民意展現，罷韓成功並光復高雄，可以說是一場正在進行中的公民運動！

他強調，從連署過程中他深深感受到「廣大市民望治心切」、民進黨的支持者「不忍所愛的城市再受蹉跎的心情」，甚至更多是沒有黨派傾向的市民朋友。

陳致中最後更呼籲，政黨雖無能力主導，但民進黨絕不能觀望、不能畏縮、不能缺席。

(中時電子報)