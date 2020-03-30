中央拍板在這兩天，以「類包機」形式接回滯留湖北台人，班機昨晚（29日）10點20分已安全降落桃園國際機場，儘管首批153名乘客已平安回國，但卻還有一些人因各種因素無法趕上飛機，仍滯留在湖北。

據《聯合報》報導，一名陸籍配偶因為交通問題無法趕往上海搭乘29、30日的「類包機」，但最慘的不是這個，而是她朝思暮想的女兒，竟然因為老師的一句話希望媽媽待在湖北不要回來。

這名陸配農曆年前獨自一人回到湖北鄉下探訪年事已高的父親，結果之後疫情擴散導致她哪裡都不能去，這段時間因為見不到女兒，只能天天拿手機跟女兒視訊，但某天女兒卻說：「媽媽，你還是不要回來好了，老師說，你會把病傳染給我們。」

女兒的一席話讓媽媽心都碎了，明明自己對女兒牽腸掛肚，但卻遭如此狠心對待，十分不解為何女兒會說出這樣的話，無處宣洩只好在微信群組裡向好友訴苦。

新冠肺炎疫情源頭的中國湖北等城市近期陸續解封，為了協助滯留湖北的台灣人返國，政府安排華航CI-504班機，昨晚已從上海浦東機場起飛，據統計有153名人辦理登機，這次「類包機」採由波音777的飛機執飛，為提升防疫效能，載客量原有358人，將減少至220人以內，而這兩天的班機預計將載回440人。

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(中時電子報)