美國新冠狀病毒感染病例數持續以驚人速度飆升，美股繼上周大漲後，周日夜盤美股期貨走跌。

目前，道瓊指數期貨下跌266點或1.24%，標普500指數期貨跌1.4%，那斯達克指數期貨跌1.29%。

此外，因新冠肺炎全球大流行疫情惡化，以及沙烏地阿拉伯與俄羅斯之間的價格戰未見緩和，原油期貨延續上周的疲弱走勢，周日電子交易開盤重挫，於美東時間下午6時13分，布蘭特期油下挫7.1%，報每桶23.15美元。美國期油跌5.6%，報每桶20.34美元。

周一日股開低走低，目前日經225指數下挫3.34%，為18,742.66點。東證一部指數跌3.47%，為1408.80點。南韓KOSPI指數目前跌2.72%。

根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）彙整的數據，全球新冠狀病毒感染病例數已經超過71萬3,000人，美國感染人數在上周超越義大利與中國，現在確診數超過13萬6,000人，其中近一半的患者來自紐約州，超過5萬9,000人遭到感染。美國過敏與傳染病研究院主任佛奇（Dr.Anthony Fauci）周日接受CNN訪問時表示，美國新冠肺炎感染病例可能達到數百萬人，恐將造成10萬～20萬人死亡。

(時報資訊)