受制美股道瓊工業指數在上周五再度大暴跌逾900點，而今早甫開市的期貨盤，包括道瓊期等4大期指仍是臉色鐵青窘境，使外資短期持續在台股大逃殺架構未變，加上中東地區等主權基金為救母體財政，也伺機大肆調新興市場持股，使台股在周一甫開盤即顯現沈重賣壓，開低殺低。

迄上午9：17的加權指數暫報9426點，重挫272點，跌幅2.81%，成交265億元，而盤中最低點一度來到9415點。目前看起來，受惠國安基金表態有隨時進場之準備，使恐慌賣壓未如前波嚴重，而前波低點8523點與8750點與目前的現貨指數相距仍有一段距離，顯示台股短線尚未有破底之慮，後市不必過分悲觀。

由於蘋果供應鏈三劍客台積電、股王大立光與鴻海等，早盤賣壓沈重，迄上午9：14分別暫報下挫3.48%、2.84%與1.43%，加國泰金、富邦金、兆豐金、第一金、中信金與台塑四寶、統一、台泥、亞泥、遠東新、中鋼等金融傳產重量級集團股也都表現不振，使加權價指數開低後欲振乏力。

另外，對亞股周一早盤影響頗大的道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指，目前暫報下挫1.44%、1.42%、1.28%及0.46%。而今在亞股率先開市的日、韓兩股市，目前暫報下挫1.38%、2.36%。

(中時電子報)