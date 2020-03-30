《證券時報》報導，液化石油氣（LPG）期貨30日正式在大連商品交易所掛牌交易，LPG期權合約將在3月31日上線交易，這是大陸首個氣體能源衍生品，也是大陸市場期貨期權首度聯袂上市。

大商所液化石油氣LPG期貨及期權上市活動於3月30日上午8時25分舉行，屆時，將成為大陸媒體關注的焦點。

(旺報 )