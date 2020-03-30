液化石油氣LPG期貨在大連商品交易所掛牌上市 09:562020/03/30 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《證券時報》報導，液化石油氣（LPG）期貨30日正式在大連商品交易所掛牌交易，LPG期權合約將在3月31日上線交易，這是大陸首個氣體能源衍生品，也是大陸市場期貨期權首度聯袂上市。 大商所液化石油氣LPG期貨及期權上市活動於3月30日上午8時25分舉行，屆時，將成為大陸媒體關注的焦點。 (旺報 ) #期貨 #上市 #液化石油氣 #大陸 #期權 也許您會感興趣 推薦閱讀 中止ECFA挫咧等？陳美伶喊話大陸：別被政治影響 對雙方不好 13:352020/03/26 政治 陸商務部：疫情對大陸消費影響短期可控 15:502020/03/26 財經 劉鶴經濟報告 貨幣政策救市場 04:092020/03/27 焦點新聞 切割大陸台商 台灣經濟受傷 04:092020/03/27 論壇廣場 匯率期貨趨勢專欄－美元需求下滑 促歐元反彈 04:102020/03/27 證券．權證 南京小學展開 疫情防控應急演練迎開學 12:112020/03/27 兩岸 全球Q2恐大衰退 陸U型反彈 04:092020/03/28 焦點新聞 大外宣真好用 04:092020/03/28 論壇廣場 中國新視野－大陸經濟Ｖ型反彈無望 復甦將是漫漫長路 04:102020/03/28 全球財經 呂秀蓮：新冠疫情兩岸不斷較量 出現敵意螺旋 13:352020/03/28 政治 財經熱門新聞 就算明天又爆股災！散戶長線抱這檔也睡得著 - 財經 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 財經 口罩3.0快來了 不必預購直接到超商插卡領貨 - 財經 - 工商 超猛！謝金河叫朋友搶這檔 結果暴賺1倍 - 財經 1字頭快了！油價又遭殺 內幕竟扯30億人 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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