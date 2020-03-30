一群露營愛好者前(28日)前往南投信義卡社溪溯溪露營，一名孔姓男子卓天清晨起床，站在大石頭上刷牙時，不慎滑落造成腰部受傷無法動彈，因當地沒有手機訊號，一名隊友走了4個小時山路後才到達有訊號區域報警，警消花了近4個小時抵達現場後，又徒手搬傷者5個小時才送上救護車，過程相當驚險。

26日和2名朋友一起相約去溯溪露營，結果28日早上在大石頭上刷牙時不小心摔傷，疑似骨盆受傷疼痛沒辦法動，當下現場手機沒訊日其中一名朋友只好徒步走4小時，才成功抵達有訊日的地方報案。

據了解，由於孔姓男子露營的地點地點偏遠，警消出動13名救難人員前往救援，靠溯溪4小時救到傷者後，還徒步搬運5個多小時才下山，警消上午獲報，直到成功救出傷者時已經凌晨1點多。

搜救人員，在暗夜利用粗樹枝綁著軟式擔架，輪流扛著摔傷的孔姓男子，搬運到救護車位置，沿途還要溯溪及涉水，走了約5個小時後順利撤出，將傷者送上救護車。

(中時電子報)