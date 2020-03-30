台股上周五（27日）全體上市公司總市值為29兆4,876.48億元，較前周五（20日）總市值增加1兆4,025.71億元，周增幅為4.99％。凱基投顧預期本周指數介於9,300-10,000點區間震盪，本周看好五大題材類股，包含：IC設計股、PCB股、網通股、防疫概念股、伺服器代工股等。

凱基投顧彙整資訊分析指出，近期三項國際利多因素：

1.美國聯準會（Fed）因應新冠肺炎疫情對經濟衝擊，再度推出紓困措施，提供企業和個人價值3,000億美元的信貸支援，並無限量收購債券，包括美國公債、房貸機構發行的房貸擔保證券、商業地產擔保證券及透過指數股票型基金收購投資等級企業債。

2.美國2月耐久財訂單，經季度調整後月增1.2％至2,494.09億美元，優於市場預估的月減0.8％。

3.美國參議院通過規模2兆美元的經濟刺激方案，之後眾議院也完成表決，川普也在白宮簽署經濟刺激法案。

(工商 )