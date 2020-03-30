記憶體模組大廠威剛（3260）27日公告去年財報，去年第四季本業小虧，加上提列運彩賠付損失準備及土地價值減損，單季虧損2.50億元，每股虧損1.15元，不過去年全年仍繳出獲利成績單，每股淨利2.04元，董事會決議每普通股配發1.4元現金股利。威剛預估第一季受惠於記憶體價格上漲，季度營運可望重拾獲利。

威剛去年第四季合併營收季增9.7％達71.24億元，較前年同期成長4.4％，但毛利率季減7.7個百分點達8.5％，營業虧損0.74億元，提列運彩賠付損失準備及土地價值減損等業外損失後，歸屬母公司稅後虧損2.50億元，季度營運由盈轉虧，每股淨損1.15元。

威剛表示，去年第四季因DRAM及NAND Flash等兩大記憶體價格走弱，本業獲利受到小幅影響，單季毛利率降至8.5％。同時，業外提列運彩賠付損失準備約1.8億元，及土地價值減損1.7億元等，造成單季營運出現虧損。

威剛去年合併營收255.97億元，較前年減少18.6％，主要是受到DRAM及NAND Flash價格走跌影響，不過平均毛利率年增4.9個百分點達11.0％，營業利益1.90億元，與前年虧損7.18億元相較，本業營運重拾獲利，歸屬母公司稅後淨利4.46億元，與前年虧損1.79億元相較由虧轉盈，每股淨利2.04元。

威剛董事會決議每普通股擬配發1.4元現金股利，股息配發率達68.6％，威剛股價27日以45.55元作收，現金殖利率約達3％。

(工商 )