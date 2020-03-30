半導體材料供應商利機（3444）去年受惠於記憶體基板及面板驅動IC材料等出貨暢旺，加上散熱片及OLED發光材料出貨快速成長，去年歸屬母公司稅後淨利1.05億元創下歷史新高，每股淨利2.68元，董事會決議每普通股配發1.8元現金股利。利機看好5G應用帶動散熱片及OLED發光材料出貨放量，今年相關營收可望較去年倍增。

利機公告去年第四季合併營收2.07億元約與上季持平，較前年同期成長4.1％，平均毛利率33％創下歷史新高，營業利益季增28.0％達2,899萬元，較前年同期成長76.4％，歸屬母公司稅後淨利季增8.9％達2,813萬元，與前年同期相較大幅成長99.5％，每股淨利0.72元。

利機去年合併營收8.04億元，較前年小幅下滑3.7％，去年因為佣金占比持續提升，雖整體營收下滑，但獲利狀況不減反增，年度平均毛利率31％創下新高，營業利益9,072萬元，較前年大幅成長65.5％，歸屬母公司稅後淨利1.05億元，創下年度獲利歷史新高，較前年成長76.1％，每股淨利2.68元優於預期。

利機董事會決議每普通股擬配發1.8元現金股利，為12年來新高，股息配發率67％，以27日收盤價30.1元計算，現金殖利率約達6％。

(工商 )