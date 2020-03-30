新冠肺炎延燒，又一名人染疫喪命。70年代搖滾團體「The Arrows」主唱艾倫梅里爾（Alan Merrill）因病辭世，享壽69歲。他在1975年以〈I Love Rock N Roll〉一曲轟動樂壇。他的女兒蘿拉（Laura Merrill）29日發文證實，「今天早上，新冠肺炎帶走了我父親。」艾倫25日才在自己臉書上傳自己與愛犬的合照，發文呼籲居家隔離，「是時候休息，待在家讀點書、看看電影，保重身體，我的朋友！」沒想到4天後撒手人寰。

女兒蘿拉透露：「今天早上，新冠肺炎奪走了我父親的生命。他看起來很平和，當我離開的時候，仍然有一線希望，但我回到公寓時，我就收到了他離世的消息。」由於目前疫情嚴重，艾倫梅里爾的家人暫時無法為他舉辦葬禮，而蘿拉在父親逝世前，慶幸自己在最後2分鐘的時間和父親見上最後一面，但也因此得進行為期14天的隔離。

Alan Merrill於1972年在東京錄製專輯。（摘自Alan Merrill臉書）

1951年出生的艾倫梅里爾，出身於音樂世家，父母是爵士樂音樂家，他14歲開始歌手生涯，他同時也是吉他手、演員、模特兒和作曲作詞人。在1970年代初，艾倫是首位在日本獲得流行歌星地位的西方人，在1975年他帶領樂團The Arrows，演唱〈I Love Rock N Roll〉成為經典，其後由不少歌手翻唱，包括已故的貓王及小甜甜布蘭妮（Britney Spears）等。

(中時 )