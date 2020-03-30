大陸籍「海發88」貨船在本月9日於烏坵海域發生「撞船」事故，當天船上4名船員即由肇事漁船救走，船隻則直至昨（29）日下午斷纜漂離烏坵禁限制水域。我方已透過管道通知福建莆田海事局，並通報經過船隻注意航行安全。
金門岸巡隊烏坵安檢所通報，1300噸級的大陸籍「海發88」雜貨船是在本月9日7時32分行經烏坵海域附近，與大陸200噸鐵殼漁船「閩獅漁07725」相撞，加上海上風浪過大而告翻覆，船上4人馬上被肇事漁船救起。
烏坵岸巡每日注意翻覆船隻狀況，隨時通報最新動態，昨天下午15時55分許，發現原由陸方肇事漁船自行下錨，固定沈船位置的「海發88」斷纜，迄16時30分已漂離烏坵禁限制水域，17時確認觀測不到船隻蹤跡。
航港局中部航務中心據報，立即發佈最新難船航船佈告，提醒來往船隻注意航行安全，並通知陸方莆田海事局最新狀況。
(中時 )
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