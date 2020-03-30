日本喜劇王、人稱「怪叔叔」的70歲資深藝人志村健，上週傳出確診新冠肺炎，有消息指出他病況危急，甚至裝上了葉克膜，不過日媒今（30日）卻傳出不幸消息，志村健經治療後仍不治，享壽70歲。

70歲志村健確診新冠肺炎，成為日本演藝圈首例確診新冠肺炎的案例。志村健公司上週三出面證實，志村健17日出現疲勞症狀，19日有發燒和呼吸困難，20日住進東京某醫院並在23日確診罹患新冠肺炎，志村健從發病到確診都待在家，但感染源頭不明。

志村健自住院消息傳出後，就屢傳出情況不樂觀，日媒更指出志村健疑似病情加重，已裝上葉克膜續命，而志村健經搶救後仍宣告不治，在昨（29日）辭世，享壽70歲。

志村健確診新冠肺炎後，關於病況的消息頻傳，他的哥哥志村知之接受《週刊文春》採訪，證實弟弟人在加護病房，但否認在他病榻旁照顧，理由是病毒傳染性強，不允許他到醫院去，難過表示雖然很想陪在弟弟身邊，但「事實上，我什麼都不能做」，也因此對於志村健的病況，只知他是無法說話的狀態，其他狀況則沒被其所屬經紀公司告知。

據悉，志村健過去不把健康當一回，長期吸菸喝酒，最高一天會抽60支菸，喝酒可以從傍晚一路喝到隔天凌晨，志村知之也表示，弟弟自從2016年罹患肺炎，隔兩年又有肝病，今年2月剛切除胃部息肉，此後才減少了菸酒，也格外注意身體健康，，每天會親自做早飯，也會定期做岩盤浴促進新陳代謝，而做哥哥很希望他度過這此新冠肺炎的難關，想趕快見到他，沒想到志村健最終仍病逝，兄弟天人永隔。

(中時電子報)