美股連續第三天大漲，除了美國國會通過了2兆美元的財政刺激方案外，Fed主席鮑爾更加碼宣告「彈藥尚未用盡」，加上G20將拿出5兆美元救經濟，上周四道瓊指數衝過了22000點關卡、收22552點；不過，因為短期漲幅已高，而道瓊指數也來到月線反壓22877點附近，研判進入震盪整理的可能性較大。

反觀台股，加權指數也來到萬點整數關卡，短線亦將進入調整，上周五指數上攻至萬點關前(最高9954點)隨即滑落，即是印證獲利了結+解套賣壓釋出了，技術面一萬點從支撐變成壓力，顯示此波V型反彈至此將先轉為區間整理，這是V型反彈右肩平台的架構；短線漲多、震盪整理，才能蓄積攻萬點動能。

嚴格說來，雖然加權指數已來到萬點附近，但月線線型壓力還在10188點，理論上多頭還有空間，另外，很多中小型股離月線反壓還很遠，由此研判，即使將來大盤進入震盪結構，小型股各自表現的節奏會持續進行。

(時報資訊)