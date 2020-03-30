苗栗地方法院法官日前暫停審理一起通姦案，並向大法官聲請釋憲。儘管2002年大法官即已做出解釋，認定刑法第239條合憲，但2017年司改國是會議卻無異議通過通姦除罪化案，因此大法官認為仍有討論必要，將於明（31）日上午在憲法法庭邀請聲請人、相關機關、鑑定人及法庭之友進行言詞辯論。

苗栗地方法院陳姓法官日前承審1起妨害婚姻案件，認為「通姦罪」有違憲疑義，因此裁定停止審理，並向大法官聲請釋憲。大法官會議於2002年曾做出釋字第554號解釋，認定刑法第239條合憲，大法官認為有再討論的必要，訂於3月31日上午9時在憲法法庭進行言詞辯論。

司法院表示，明天的言詞辯論除通知聲請法官出庭外，並邀請刑法、刑事訴訟法的主管機關法務部、司法院刑事廳指派代表出庭。另有鑑定人、學者張文貞、李念祖、王皇玉、薛智仁、蔡聖偉、黃士軒，以及法庭之友許幸惠、紀惠容等人出庭表示意見。

刑法239條規定「有配偶而與人通姦者，處一年以下有期徒刑。其相姦者亦同」，此一刑法處罰婚外性行為手段，是否有助於目的達成、手段與目的間是否存有一定關聯性、大法官釋字第554號解釋有無變更解釋必要，都是此次言詞辯論的爭點。

為讓無法進入憲法法庭旁聽的民眾及媒體，也能了解法庭進行的情況，司法院將在多媒體簡報室設延伸法庭，同步傳輸開庭實況影音，供民眾及媒體旁聽，而且法庭活動的影音也將同步在司法院及大法官網站直播。

司法院指出，因應新冠肺炎防疫措施，旁聽席採座位分隔法，旁聽者間隔1公尺安排座席。憲法法庭核發民眾12席、記者12席；1樓多媒體簡報室設延伸法庭，計民眾12席、記者12席，均依旁聽證序號入座固定座席。

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(中時電子報)