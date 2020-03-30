統新(6426)2019年獲利大爆發，全年稅後淨利為0.94億元，年增率703.14%，每股獲利2.78元，董事會也通過每股配發現金股利2.0元，展望2020年，統新認為，儘管有新冠肺炎衝擊，但因為各國對5G的建設依舊相當積極，故看好薄膜濾光片的需求穩定，公司營運仍可以樂觀看待。

統新2019年合併營收6.17億元，年增率34.16%，主要成長動能為，5G商轉啟動，全球5G布建加速，在中、美、韓領先啟動服務，5G基礎建設及5G高頻、高速的網路需求，帶動公司DWDM濾光片需求成長，推升平均毛利率成長20.16個百分點至52.37%，全年稅後淨利為0.94億元，年增率703.14%，另外，統新在2019年12月中以每股100元辦理現金增資發行新股共5000仟股，其中依法保留15%予員工認購，因此認列酬勞成本3297.5萬元於資本公積員工認股權項下，致使全年結算之每股稅後盈餘為2.78元。

展望2020年，統新指出，雖有COVID-19(新冠肺炎)衝擊，但大陸、韓國等國家仍持續對5G基地台建設、大數據資料中心、AI等產業領域發展，由於5G商轉在即，新開通基地台的需求將大幅增加，為符合高傳輸、低延遲以及高容量的需求，光模組邁向高階25G應用，配合各地電信商對5G基地台的布建，將推動薄膜濾光片的需求穩定。

統新董事會通過2019年度盈餘分配案，為落實獲利回饋股東政策，公司擬配發現金股利2.0元，現金配發率達72%，以上周五(27日)盤後收盤價84.60元，現金殖利率達2.36%。

(時報資訊)