新冠肺炎疫情在東南亞發酵，全球最大橡膠至成品生產國馬來西亞受到重創，相關產品如橡膠手套、保險套等都受到影響，其中，全球最大的保險套製造商商康樂公司（Karex Bhd）被迫停產一個月，全球保險套供應進入告急狀態。康樂公司總裁Goh Miah Kiat日前表示，公司的三家工廠停產了10天，已經造成了全球1億個保險套缺口。

康樂除了為全球最大保險套品牌杜蕾斯的代工，還為世界衛生組織及英國國民保健署生產保險套，其自主品牌Carex和One銷量也很大；據統計，全球每5個保險套，就有一個由康樂生產，康樂每年向140個國家出口保險套，年產量超過50億個；不過，自馬國政府3月16日宣布實施行動管制，3月18日至31日全國封城14日，已使各產業運作受到嚴重影響。

近期，雖然馬國政府對一些企業開了復產綠燈，但企業依然需遵守一定規則。比如，獲准運營的工廠必須減少員工數量至最低限度，康樂公司已於27日獲准提前復產，但按照復工規定，目前到工率僅有50％，產能大幅受限。康樂表示，工廠庫存僅能滿足未來2個月的量，後續來看，至少50％的保險套供應將成問題。

停工停產除了影響到保險套的生產供應，橡膠手套的供應也面臨問題。馬來西亞當地的橡膠手套製造商協會正要求政府允許他們恢復100％的正常生產。馬來西亞的橡膠手套由當地的五大公司生產，分別是高產尼品、速柏瑪、賀特佳、頂級手套以及康扶手套；其中，頂級手套是全球最大拋棄式橡膠手套製造商。疫情發展初期，為了對抗疫情，頂級手套曾聯合當地的其他手套廠商，向武漢捐贈了1800萬副醫用橡膠手套。

馬來西亞天然橡膠的主要出口國為大陸，今年1月，由於大陸對醫用橡膠手套的需求激增，向大陸出口的天然橡膠占到當月總量的44.3％。在需求拉動下，頂級手套曾預估今年手套銷售將提高25％。

但隨著馬來西亞疫情越發嚴重後，這些手套工廠也紛紛受到了產能影響。頂級手套在馬來西亞擁有的43家工廠，都遇到了產能問題，在工人短缺的情況下，多家橡膠手套商預計，產量將有超過50％的縮減，這意味著，緊隨保險套的腳步，全球橡膠手套供應也將進入短缺狀態。

過去幾年，整個東南亞在全球製造產業鏈中的地位逐步提升，其涉及的多個產業環節已有不可替代的趨勢。疫情的持續影響下，連鎖反應可能將會顯現。

(旺報 )