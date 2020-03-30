網路29日瘋傳一段誇張影片，1對情侶在沙灘上架起小型露營帳篷，人無視沙灘上還遊客，竟然全裸在帳篷內做愛，由於上演激戰時帳篷入口遮布掉落，以致活春宮過程，全被躲在後方樹林裡的民眾偷偷錄下畫面，還有偷拍者的嬉笑對白聲音。網友根據影片風景直指，事發地點在台南安平區的漁光島。

台南市警4分局表示，派出所並未接獲報案，漁光里長林寧峰則證實，這段活春宮是漁光島沙灘發生，推測時間在28日下午。

事發後，網路另外流出這對情侶站在帳逢外面的照片，照片右下方還印有「2020.3.28大台南盃帆船錦標賽」，證明拍攝時點確是3/28，且當天正在舉辦帆船錦錦賽。

因當天海上有帆船，遂流出有人從海上拍到這對情侶站在沙灘上的照片。從照畫面來看，當時2人都站在帳篷旁，男主角只穿著1件三角泳褲，女主角更扯，全身只有上半身穿1件泳衣，下半身則一絲不掛，隱隱約約還看得到一片黑森林，儼然在「曬鮑」。

這張照片雖是遠拍、面孔模糊，卻可清楚看到2人身材，女子留有一頭長髮，身材佼好，還有一雙細長美腿，是個十足的正妹，男子則體型健美，2人看來約30歲左右。

高雄港務警察總隊安平港中隊表示，經過查閱法條，這對情侶雖在帳篷內做愛，因未意圖供人觀覽，並未觸犯公然猥褻罪，另外在妨害善良風俗的社維法，情侶未有不聽勸阻的情況，因此沒有觸犯法條，警方已調閱沙灘入口監視器，盡力追查情侶到案說明。同時請民眾發現類似情事請報警查處，且這段影片請民眾勿轉傳，可能有涉及妨害風化之罪嫌。

(中時電子報)