潭雅神綠園道禁止行駛電動自行車試辦案執行成效檢討會議。（台中市政府觀旅局提供／陳世宗台中傳真）

台中市府觀光旅遊局為提升民眾良好的自行車騎乘環境品質，並維護市民騎乘安全，潭雅神綠園道自25日起正式公告禁行電動自行車，並以第1個月為宣導期，採勸導方式提醒民眾於潭雅神綠園道勿騎乘電動自行車；第2個月起，警察局將依道路交通管理處罰條例取締開罰，共同維護安全舒適的自行車道旅遊環境。

觀旅局長林筱淇說，108年10月至12月為期3個月於潭雅神綠園道禁止電動自行車行駛試辦，10月為勸導期，11月份取締裁罰28件，12月則降為16件，民眾違規裁罰件數大幅降低43％，執行成效顯著，獲得遊憩遊客與在地居民的認同與肯定，民眾違規騎乘電動自行車現象已明顯改善。

觀旅局於109年2月27日召開潭雅神綠園道禁止行駛電動自行車試辦案執行成效檢討會議，此次試辦案執行成效顯著，會議有來自潭子、大雅、神岡在地的民代及里長都表示支持與肯定續辦此項方案，目前由台中市政府交通局公告自109年3月25日起於潭雅神綠園道實施禁行電動自行車，並自109年4月25日起取締開罰。

觀旅局表示，為維繫休憩安全與品質，自109年4月25日起依據「道路交通管理處罰條例規定」第5條規定：「為維護道路交通安全與暢通，公路或警察機關於必要時，得就下列事項發布命令：一、指定某線道路或某線道路區段禁止或限制車輛、行人通行，或禁止穿越道路，或禁止停車及臨時停車。…」

禁止騎乘電動自行車進入潭雅神綠園道，除各路口處已完成設置中、英、泰、越南及印尼文等5種語系的禁止騎乘電動自行車告示牌面計77處，並結合勞工局、經發局、公所及里辦公處等各局處單位加強宣導；在防疫期間，市府也邀請大小騎士一同走出戶外強身健體，體驗臺中市各旅遊景點。

(中時 )