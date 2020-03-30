新冠肺炎已令全球近9成國家、176國淪陷，成為世界災難。美國災情慘重，確診人數已破12.4萬人大關，死亡人數也破2千人。截至目前，全球確診病例累計逾68萬、近3.2萬人死亡。我國中央疫情指揮中心今晚也證實，台灣再添一死亡病例，死者為第108奧捷團40多歲男性，至今台灣共確診298人、3人死亡。

日盛日盛基金經理人楊遠瀚表示，受到疫情影響，今年上半年全球總經數據應難有起色，但股市受惠資金氾濫而報復性反彈，國內方面救市措施包括央行降息1碼、國安基金授權5000億元護盤、金管會宣布平盤下有條件禁止放空等穩住股市，台股伺機先挑戰月線，惟疫情發展仍將左右後續全球股市表現。

楊遠瀚指出，全球央行陸續大撒幣，挹注資金舒緩流動性疑慮，Fed 3月16日降息4碼至0~0.25%，進入零利率時代，並啟動7000億美元QE計畫；3月25日美國參議院宣布2兆美元振興經濟方案，規模更勝2008年，G20也將聯手救市，近日債券、美元指數已有改善，顯示恐慌情緒下降，但實際對疫情控制、醫療資源等政策的措施卻不顯著。此外，在油價方面，美國雖介入調停，不排除對俄經濟制裁迫使重啟談判，且川普預計大量採購戰備儲油，但價格持續疲弱，可關注沙俄重啟談判時點，有可能在6月份的OPEC會議。

在產業方面，楊遠瀚分析，包括Macbook鍵盤剪刀腳設計，2020年改款陸續推出；資料中心/Server，資料中心建置將增加，server需求也回溫；遠端工作、宅經濟需求提高，NB、Tablet、DT概念股動能可望優於預期；中國發展5G新基建趨勢明確，基地台周邊關注度高；盤勢震盪劇烈，可鎖定高殖利率族群低檔布局。

(時報資訊)