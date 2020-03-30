台北外匯經紀公司今早新台幣開盤匯價30.27元，貶值3.4分。美元指數早盤已回落到100之下，在98.518附近。台股早盤開低下挫逾200點，失守9500點。

台新投顧分析，台股上週漲點464點，週漲幅5.03%。上週美股連日上漲，自今年谷底反彈，帶動台股進入反彈格局。展望後市，隨著中國廠陸續復工，加上今年補貼效應與5G基建未停擺，相關族群反彈氣勢可期。惟本週須留意的是美股波動仍大，且台股即將進入清明長假，僅有三個交易日，可能暫時使得資金追價意願下滑。操作可留意5G相關PCB PA、散熱、記憶體以及汽車零組件股。

目前不利美股的經濟數據包括:美國勞工部26日發布最新報告，初領失業金人數暴增至328萬人，不僅超越金融海嘯時期紀錄，更創下歷史新高，顯示在COVID-19衝擊之下，就業市場危機浮現。另外，3月製造業採購經理人指數有過摜破50的榮枯線，來到49.2，服務業PMI更從49.4直接跳水至39.1，顯示美國第二季經濟前景堪慮。

(時報資訊)