新冠肺炎疫情仍在蔓延，金管會主委顧立雄表示，美股與台股雖然連動，但台股是屬於上下樓梯式的波動，沒有美股大起大落的震盪，但在疫情控制住前，台股是「上樓梯少一點、下樓梯多一點」，但「只要疫情一旦控制了，反彈可期」。

顧立雄也表示，金管會祭出的前一日個股下跌逾3.5％，隔一交易日平盤下不得放空，有效限制了2／3的放空量，但台股仍是維持1/3放空的交易量，仍是有一定的活絡。

至於外資的確仍有賣超，且被限制2/3借券放空量後，顧立雄說，外資賣超與外資淨匯出的金額「有拉近的趨勢」。但是否代表外資賣了股票就出走？顧立雄強調，那是因為放空量被限制，所以賣超金額減少，但外資匯出本來就有一定的量，所以二者才會接近。

顧立雄分析，美股現在常常是現股漲一千多點，但期貨指數卻下跌，代表新冠肺炎疫情的不受控，對投資人的信心產生很大的影響；同時美股受被動式基金影響很大，只要觸及一些指標，被動基金就有動作，因此美股震盪會很大。

台股雖然跟美股有一定程度連動，而且相當程度連動，但顧立雄表示，台股比較像是上下樓梯式的波動，即相對較溫和，只是在疫情受控前，台股是下樓梯時間較多，但之後若疫情受控，台股必然會反彈，投資人最好的投資方式就是「定期定額、長線布局」。

(工商 )