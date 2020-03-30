北部一名女大生日前南下台中找男友，期間她一邊講電話一邊搭車到台中的精武車站，但沒想到憾事就在下秒發生，女大生在月台講完電話後便向男友傳送「最後的簡訊」，接著身體就往鐵軌前傾，最後落軌遭自強號撞擊慘死。

據《自由時報》報導，男友父親透露，女大生與兒子交往約半年，但兒子認為雙方不適合，前天女方到台中市相見，昨天離去時向兒子傳送簡訊，上面打道：「我走了，你以後要快樂。」但當時他並未察覺異狀仍繼續上課，沒想到最後發生憾事。

警方調閱監視器，發現女大生昨天下午從台中車站一路搭車到精武車站，期間一直在講電話，之後便站在車站二號月台前方，下午4點多時看到一輛自強號駛來，她將身體往鐵軌方向前傾，由於精武車站是小站，當時自強號沒有停靠，因此當女大生落軌後，雖然司機員在50公尺前就看到有人落軌，並做出因應，但最後仍煞車不及撞上女大生，導致她當場身亡。

男友父親強調，自己的兒子並沒有想傷害女大生的意圖，只是想好聚好散，而警方調查後也認為，這起事件「並無外力介入」。

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(中時電子報)