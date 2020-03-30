居家檢疫對象經常出現狀況，各家區公所里幹事與承辦人員都需掌握控管，圖為安平區公所里幹事（左）與承辦人員前往查訪居家檢疫者。（安平區公所提供／程炳璋台南傳真）

台南市居家檢疫出現棘手案例，28日凌晨竟有1名女檢疫對象吞安眠藥鬧自殺，警方一度束手無策，經聯繫衛生局，才找身心科醫師以視訊方式看診，穩定其情緒，並請民政單位派員增加致電關懷次數。

台南市29歲女子小娟（化名）日前與男友分手，心情憂鬱就醫，選擇出國到美國、加拿大地區散心，17日返台後遇上新冠肺炎疫情，需被關在家14天，心情更加鬱悶。

失戀又被禁足的小娟，28日凌晨3時竟吞下20顆安眠藥鬧自殺，朋友得知趕緊打電話報案，警方獲報查證竟是檢疫對象，頓時感到遲疑。

時值凌晨深夜時刻，民政、衛政人員都難以聯繫，警員硬著頭皮趕往報案住處敲門，卻沒人應答，只好返所。

直到28日上午6時，小娟的防疫手機出現關機異常，警方再度登門，小娟的母親開門才知女兒鬧自殺，說出女兒因失戀而憂鬱狀況，幸好小娟已慢慢醒轉，但仍神情恍惚，無法與人對話。警方隨即向衛生局通報檢疫者為自殺高風險對象。

台南市衛生局與小娟通話後，評估需立即就醫，但個案在檢疫期間找醫師看病是項棘手難題，衛生局找到她原本就醫的身心科診所，拜託醫師以視訊方式看診，才暫時穩定其情緒。

擔心小娟再度輕生，台南市民政局派員加強致電關懷，但她似乎不領情，因心煩不想接電話，29日再將手機關機，引起警方3度上門，請其母親協助關懷，並勸誡勿再關機。

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