美國總統川普推文 要梅根哈利自掏腰包付維安費

無論對民主黨籍眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi），或是對薩塞克斯公爵夫人梅根，美國總統川普都秉持一貫的原則，那就是：有仇必報！

據BBC與與《華盛頓郵報》（The Washington Post）29日報導，川普得知梅根夫婦離開加拿大，遷居到加州洛杉磯後，便推文說，他是「女王和英國的好友和仰慕者」，不過美國不會付他們的維安費，「他們得付錢！」

(中時電子報)