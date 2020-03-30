新冠肺炎疫情肆虐，國內外觀光旅遊業者都受到嚴重衝擊，財信傳媒董事長謝金河表示，這次政府拿出千億元為業者紓困、為旅遊業者補助員工薪水，除了這些急救措施外，政府應該利用這次機會重新整治台灣觀光景點的基本面，在全球鎖國、國際旅遊涷僵的時候，重新推動國內旅遊。

謝金河在臉書發表「台灣救觀光要重返基本面！」一文，認為政府應在這時候好好跟業者溝通，改變過去為衝量而胡亂殺價的惡性競爭，不僅要把景點整治好，還要輔導當地餐飲業者在美食下功夫、把環境弄好、改善美食，並且再教育業者的服務態度與經營理念，也就是給他們釣桿，還要學會釣魚。

謝金河說，台灣一直自豪有好山好水，但都不懂行銷自己的產品。經過這次疫情肆虐，台灣要認真打造一個生態島，台灣因為抗疫成功打響知名度，好好利用這次機會行銷台灣，例如在國際上宣傳台灣最值得來的十條步道，或是最值得去的十個景點。

他也指出，過去幾十年，台灣的國際收支在旅遊這一項都有很龐大的逆差，國人喜歡出國旅遊，已經是全球比例最高的國家，這次要平衡旅遊收支逆差，一定要從改善國內觀光的基本面下手。

(中時電子報)