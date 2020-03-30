大陸A股30日開盤，上證指數低開1.17％，深成指跌1.55％，創業板指跌1.5％；其中，農業股漲幅較大，影視股重挫，5G、半導體等科技股跌幅居前。

華福證券表示，預計滬指短期圍繞將2750展開區間震蕩的機率大。

港股方面，三大股指低開，恆指低開1.97％，恆生國企指數低開2％，紅籌指數低開1.62 ％；板塊全線飄綠，能源業、資訊科技業、地產業跌幅居前，比亞迪電子、碧桂園跌超4％。

(旺報 )

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