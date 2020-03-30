陸A股開盤兩市低開 科技股跌幅大 09:562020/03/30 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股30日開盤，上證指數低開1.17％，深成指跌1.55％，創業板指跌1.5％；其中，農業股漲幅較大，影視股重挫，5G、半導體等科技股跌幅居前。 華福證券表示，預計滬指短期圍繞將2750展開區間震蕩的機率大。 港股方面，三大股指低開，恆指低開1.97％，恆生國企指數低開2％，紅籌指數低開1.62 ％；板塊全線飄綠，能源業、資訊科技業、地產業跌幅居前，比亞迪電子、碧桂園跌超4％。 (旺報 ) #指數 #跌幅 #a股 #科技股 #開盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 統一美低波N、科技N 27日掛牌 04:102020/03/26 證券．權證 《港股》美紓困案卡關，恆指開高走低 10:342020/03/26 財經 《盤後解析》雙王硬衝，台股收漲91點 14:492020/03/26 財經 《港股》恆指收跌0.74％，醫藥股、大陸地產股逆勢走高 16:482020/03/26 財經 上9700了…空單軋爆該砍？網1句突破盲腸 17:182020/03/26 財經 美股開高走高連3日紅盤 三大指漲逾5％ 09:362020/03/27 財經 A股高開逾1％ 現漲幅收斂 10:512020/03/27 財經 《港股》美股大漲，恆指上揚0.66％ 11:082020/03/27 財經 《港股》恆指收漲0.56％，本周漲2.98％ 16:482020/03/27 財經 可成庫藏股執行率逾14％ 04:102020/03/28 證券．權證 財經熱門新聞 就算明天又爆股災！散戶長線抱這檔也睡得著 - 財經 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 財經 口罩3.0快來了 不必預購直接到超商插卡領貨 - 財經 - 工商 超猛！謝金河叫朋友搶這檔 結果暴賺1倍 - 財經 1字頭快了！油價又遭殺 內幕竟扯30億人 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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