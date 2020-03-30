上海首批「類包機」29日順利返台，陸委會主委陳明通30日赴立法院備詢時表示，武漢包機是武漢包機，上海包機是「定期航班」的指定模式，一碼歸一碼，武漢包機的是其還在協商的過程當中，沒有進一步跟大家透露。

有關武漢在4月8日解封後續，陳明通表示，武漢解封後飛機能不能飛，還有很多變數，所以就武漢的包機事宜雙方持續保持協商，沒有進一步說明。湖北其他解封縣市，我們用指定航班、指地定點，請他們從上海坐這飛機回台，最主要是防疫措施，我們做得非常嚴謹。

陳明通強調，面對嚴重特殊傳染性肺炎疫情嚴峻挑戰，陸委會全力參與政府整體防疫工作，持續關注大陸疫情發展，也繼續關懷在陸國人受疫情影響情形，適時提供必要的協助。本會也要呼籲陸方，疫情當，,能夠以蒼生為念，不要有政治考量，為了兩岸人民的健康與安全著想，用對話與合作來解決問題，才能開啟雙方合作防疫的契機。

對於送陸方防護衣一事，陳明通表示，確實是有這樣一個事情，當初東航飛來台灣時我們準備了1萬套的防護衣服，主要是看到疫情爆發，大陸第一線的醫療人員其實蠻辛苦，所以我們希望能幫他們，因為台灣防護衣還是有一些庫存，所以我們準備一萬份，原先預計隨著第一班東航帶回去，但是陸方作業不及就沒有收，而這一段時間雙方續談東航和華航對飛的事宜，防護衣服的事情就沒有再提起。

(中時 )