財長蘇建榮今（30）日於立院財政委員會前受訪時表示，若我國有金融市場失序等情況，國安基金已取得授權，可隨時進場護盤。

至於外界關注的紓困振興方案，蘇建榮表示，財政部除了防疫假給薪加倍減除營所稅、延繳與分期繳稅機制、提前一個月核退綜所稅（僅限5月如期完稅者）之外，還會針對小規模營業人重新查定營業額，從低核定。

至於大企業的虧損，蘇建榮強調，在現行稅制上已經有十年虧損減除機制，今年的虧損後續十年都能使用抵稅。

(工商 )