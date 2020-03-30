台股早盤跌200點 財長：國安基金隨時待命進場 09:442020/03/30 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部長蘇建榮。（圖／林昱均） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財長蘇建榮今（30）日於立院財政委員會前受訪時表示，若我國有金融市場失序等情況，國安基金已取得授權，可隨時進場護盤。 至於外界關注的紓困振興方案，蘇建榮表示，財政部除了防疫假給薪加倍減除營所稅、延繳與分期繳稅機制、提前一個月核退綜所稅（僅限5月如期完稅者）之外，還會針對小規模營業人重新查定營業額，從低核定。 至於大企業的虧損，蘇建榮強調，在現行稅制上已經有十年虧損減除機制，今年的虧損後續十年都能使用抵稅。 (工商 ) #蘇建榮 #虧損 #國安基金 #隨時 #立院 也許您會感興趣 推薦閱讀 連鎖加盟業者撐不住 求援立院 04:102020/03/26 財經焦點 散戶注意！國安基金退場了？財政部次長6字神回 10:482020/03/26 財經 撒銀彈奏效！台股收漲91點 站上9736 明搶攻萬點 13:342020/03/26 財經 台股熊還牛？ 顧立雄提兩觀察重點 04:092020/03/27 金融．稅務 國安基金護盤 台股反彈可期 04:102020/03/27 投資理財 外資在台股動向 應能改變七成投資散戶 14:102020/03/27 財經 上海包機若卡關 我方隨時因應 04:102020/03/29 兩岸要聞 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 15:352020/03/29 財經 群益證券本周看好蘋概、PCB等四類股 09:072020/03/30 財經 威剛去年Q4轉虧 全年每股淨利2.04元配1.4元股息 09:072020/03/30 財經 財經熱門新聞 就算明天又爆股災！散戶長線抱這檔也睡得著 - 財經 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 財經 口罩3.0快來了 不必預購直接到超商插卡領貨 - 財經 - 工商 超猛！謝金河叫朋友搶這檔 結果暴賺1倍 - 財經 1字頭快了！油價又遭殺 內幕竟扯30億人 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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