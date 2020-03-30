中央銀行總裁楊金龍赴立法院財政委員會進行專題報告並備答詢，針對因應新冠肺炎衝擊，對我國財政、 金融、經濟整體環境所造成的影響，他提出央行的三大因應，即降息1碼（0.25個百分點）、提供 2,000 億元銀行專案融通、進行擴大附買回操作提供亢足流動性。

楊金龍表示，鑑於肺炎疫情蔓延導致全球經濟前景急遽惡化，央行採行預防性措施，主要考量受疫情影響的國內中小企業融資受限，及經營陷入困境，並衝擊就業市場。在疫情衝擊下，經濟景氣承壓，銀行或基於整體授信風險考量，對信用品質薄弱的中小企業放款，持較謹慎態度，將使部分中小企業面臨融資問題。

楊金龍指出，相對於大企業，中小企業相當依賴向銀行借款，若營運因此受挫，且融資受限而無法取得周轉資金，將發生營運問題。

楊金龍說明，央行採行三措施，首先降息1碼，即重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調降0.25個百分點，分別由年息1.375％、1.75％及3.625％調整為1.125％、1.5％及3.375％，並已自3月20日起實施。

其次是提供2,000億元銀行專案融通，協助紓解中小企業經營困境。其三為因應疫情發展，本行維持市場資金寬鬆，必要時可進行擴大附買回操作，3月以來央行減少沖銷資金，並適時減發存單，目前超額準備維持在1,000億元以上。

楊金龍強調，央行將持續關注肺炎疫情發展、主要經濟體貨幣政策走向及其對國內外經濟金融的影響。必要時將召開常務理事會或臨時理事會，妥適運用貨幣政策工具。

(工商 )