燦坤集團撤出旅行業，旗下燦星網宣布擬全數出脫子公司燦星旅（2719）53.175％持股，由亞果遊艇集團董事長侯佑霖入主接手經營。燦星旅今（30）日不畏大盤重挫逾283點，股價開盤即跳鎖漲停價6.08元。

成立於2003年的燦星旅，由於自由行盛行衝擊團客營運模式，營運自2015年第三季起陷入虧損窘境。公司對此陸續縮編實體據點、通報資遣員工，並發展數位新品牌「KAiS開始旅行」。據官網揭露，燦星旅目前實體門市已自49處一路砍到僅剩12處。

在營運規模縮減、市況轉弱夾擊下，燦星旅2019年合併營收創16.96億元新低，年減24.45％。毛利率14.37％、營益率負6.72％，低於前年15.07％、負4.64％，營益率亦創新低。雖有業外轉盈挹注，稅後虧損1.04億元、每股虧損5.72元，仍分創歷史第3低及次低。

受新冠肺炎疫情衝擊，燦星旅2020年2月自結合併營收僅4026萬元，月減34.22％、年減76.94％，累計1～2月合併營收僅1.01億元，年減達65.74％，雙創近9年低點，衰退幅度為上市櫃旅行社最高，近期亦屢傳燦坤集團「不玩了」，將求售燦星旅。

燦坤集團旗下燦星網27日公告，擬全數出脫子公司燦星旅53.175％持股，初估處分利益約1961～2861萬元，證實燦星集團撤出旅行業傳聞屬實。而燦星網亦公告，已接獲侯佑霖、鄭寶蓮申報及公告的公開收購申報書，並已簽訂股份買賣協議書。

侯佑霖為亞果遊艇集團董事長，旗下擁有亞果遊艇開發、亞澎遊艇開發、亞青海洋文創、錚儀遊艇、樂活海洋學院、亞果國際潛水等6大企業。侯佑霖證實，擬斥資5000萬元委託日盛證券，以每股5.1元公開收購燦星旅約54％股權，入主接手經營燦星旅。

不過，燦星旅去年雖辦理減資約49.33％彌補虧損，將實收資本額自3.6億元降至1.82億元，使每股淨值自4.06元提升至8.02元，惟營運仍持續虧損，截至去年底每股淨值再降至4.2元，帳面上仍有1.05億元待彌補虧損，營運體質仍然孱弱。

燦星旅董事會決議不配發股利，將於6月15日召開股東常會，全面改選董事。隨著燦星集團退出經營，亞果遊艇集團董事長侯佑霖「危機入市」收購，未來規畫與亞果遊艇進行業務結合，能否使燦星旅營運「脫胎換骨」扭轉頹勢，仍有待時間證明。

(時報資訊)