3月28日，武漢市武昌區湖北大學康復驛站最後一批康復患者出站。臨走前，他們或豎大拇指點贊，或揮手告別。至此，該驛站收入的1076名康復患者全部結束康復觀察，驛站正式關閉。閉站後，湖北大學康復驛站將進行全面消殺，恢復原樣後交還湖北大學。

湖北大學康復驛站由湖北大學學生公寓改建而成，2月29日正式投入使用，可入住1300人，是武漢市最大的康復驛站。3月14日起，湖北大學康復驛站內的康復患者陸續結束14天隔離觀察，由所屬街道接回各自家中。

該驛站由武昌區建設、衛生、教育、公安等部門的幹部職工，以及消防119黨員突擊隊、湖北大學和社會各界志願者組成的300人團隊負責運營。在他們的努力下，驛站被打造成了康復患者的溫馨之家。

驛站指揮部負責人表示，驛站內有一個88人組成的醫護團隊，為康復患者進行24小時不間斷的身心管護。飲食方面，湖北大學後勤集團飲食中心換著花樣為康復患者提供營養美味的餐食，還有愛心企業捐贈的基圍蝦、鳳梨派為大家加餐。除繼續為康復患者提供治療外，驛站內還可以進行閱讀書籍、跳廣場舞等文體活動。

(旺報 )