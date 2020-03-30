觀光局內勤主管之子染疫事件，引爆耍特權爭議。交通部長林佳龍昨深夜下令嚴查；交通部政務次長王國材今天上午在立法院接受聯訪時表示，今天之內要有結果。至於該名主管去機場接兒子回家有無請假？觀光局副局長張錫聰說，還要再確認，目前資料顯示，在補請階段。

王國材說，目前知道觀光局主管兒子3月20日搭長榮飛機，從菲律賓過來，下午2時許到桃園機場，在此時間內，包括我們旅遊服務中心的人員，是不是有特殊接待，在過程中，出機場後，在等作業主管開車過來，是不是也有喝咖啡，目前有在做比較細的調查。

王國材表示，旅遊服務中心是服務人，尤其下午2點多是以服務人為目的，如果說有特別對某些人有特別接待，這是非常不妥的，部長希望觀光局在今天，把所有接待細節，做一個完整報告，如果中間有牽涉到違規、違法，就依照規定懲處。

外界關心，該名主管的行為是否為慣性？王國材解釋，旅服中心是觀光局在第二航廈設置的單位，主要是旅客入境後對觀光資源、飯店的諮詢，基本上是服務人為主要目的，理論上不應該，尤其是對主管的兒子有特別接待，是非常不公的。

外傳該名主管上周有跟很多同仁開會、業者開會，目前狀況還好嗎？王國材說，該名主管目前居家隔離中，沒有確診；他說，的確，過去也曾跟立委接觸過，他在交通部、觀光局裡也開會，目前也在檢視整個行程，對於相關接觸到的人，會先了解。

該人身分是不是主秘？王國材說，CDC要求不會宣布人的身分。至於去接兒子回家有無請假？觀光局副局長張錫聰說，請假要再確認，目前資料顯示，在補請階段，這是行政調查階段，包括是不是有假公濟私，或對自己親友有沒有不當接待等，會等釐清後再對外說明，目前還在調查中，也會配合CDC調查，掌握的資料也會交給CDC。

(中時 )