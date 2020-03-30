受制美股在上周五大跌，油價也崩落，且今早的美道瓊期貨盤仍然臉色鐵青，使台股開低之後，呈欲振乏力窘境，不過，盤中仍見個股依題材表現，且官股券商、公營法人與部分大股東等市場大戶，逢低默默接手買盤仍大有人在，例如，盤中這8檔抗煞生醫股，就無畏盤勢在低檔震盪，仍逆勢強漲。

這8檔股票，分別是旭富（4119）、健亞（4130）、永信（3705）、中化（1701）、南光（1752）、中化生（1762）、瑩碩（6677）及強生（4747）。這些股票都是生醫族群，而且與目前治療新冠病毒火紅的藥物如羥氯奎寧（HCQ）及阿奇黴素（日舒）有關，成為台廠一條龍供應鏈的相關廠商。

據了解，在法國的實驗性治療中，羥氯奎寧加上阿奇黴素兩種藥物的治癒新冠病毒效率達100%，不過，這僅是小眾的臨床，未來還需進一步實驗，但連美國總統川普也對這兩種藥物的療效，冀予厚望。

在全球新冠肺延持續蔓延，尤其是美國、義大利、英國、西班牙、伊朗、日本與土耳其等地，持續傳來大幅增加新增病例之際，將使消費者對羥氯奎寧（HCQ）及阿奇黴素的需求或更火熱，值密切追蹤。

(工商 )