新冠肺炎疫情持續延燒！中央流行疫情指揮中心日前公布案269，是一名觀光局在桃園機場旅服中心工作的同仁，傳出因曾接待過從菲律賓返國的觀光局內勤主管之子而確診。指揮中心29日表示，案269與案277為叔姪輩關係，當時是在機場等爸爸接送時與案277曾一起喝咖啡、茶飲接觸約30多分鐘，才會造成傳染。對此，資深媒體人黃創夏直言「如此不專業的疏失，令人擔憂」。

觀光局內勤主管之子染疫事件引發風波！對此，交通部長林佳龍昨表示，派駐機場的同仁，服務的應該是旅客，不該是官員的親友。林接著表示，無論二十幾歲的成年人回國有什麼非接待不可的必要，自海外返台，理應盡速居家檢疫，怎麼還在機場喝咖啡增加接觸他人機會、徒增他人染疫風險？何況，同仁奉派接待長官之子，也涉有公器私用之嫌。他要求在24小時內釐清，如有特權，絕不寬貸，另指示觀光局啟動分區辦公應變機制。

黃創夏則在臉書指出，就算向長官之子「致意」基於「叔姪」之情喝咖啡，可以說是「人情之常」。然而駐守國門如此輕忽防疫SOP，此波戰疫重中之中就是要把關好海歸派！「如此不專業的疏失，令人擔憂」。

(中時電子報)