3月29日16時59分，南航CZ3446航班載著190多名旅客從湖北宜昌三峽機場起飛前往廣州。這是自湖北省除武漢以外地區解除離鄂通道管制以來，南航在湖北恢復運行的首個客運正班航班，這也標誌著南航在湖北的大陸客運航班運營正逐步恢復。

為了順利完成湖北航線恢復後的首個航班任務，南航選派經驗豐富的機組成員，精心進行航前準備，認真研判航路天氣，嚴格做好機上防疫安全。責任機長謝剛和第一副駕駛盛科都是湖北人，能執飛首個複航航班，他們倍感榮幸。

在航班上，雖然大家都戴著口罩，但乘務長邵敏之仍能感到旅客們的喜悅和激動，她說：「許久不見湖北旅客，很是想念。一切都在逐步恢復，期待著湖北全面恢復的那天。」

29日當天，南航已恢復廣州往返宜昌以及襄陽往返廣州和廈門航線的航班。3月31日還將恢復十堰往返珠海的航班。從4月8日起，南航計畫恢復在武漢的部分進出港航班，武漢往返廣州、上海、深圳、杭州、成都等30個城市的航線都將逐步恢復。

(旺報 )