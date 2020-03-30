縣府通報員工將車輛通行證放在明顯地方，讓管制作業更加流暢。（李金生攝）

洽公的民眾也應一律戴口罩，並在大門口量測體溫及登記到訪資料後，才能進入縣府，以便日後追蹤作業。（李金生攝）

縣府表示，實施首日算是亂中有序，在同仁更熟悉額溫槍操作方式後，整體作業將會更加順利。（李金生攝）

金門防疫再升級，縣府今（30）日起實施出入管制，員工及洽公民眾均需量測體溫。首日趕上班出現「小塞車」狀況，在即時分流和調整作業後，一切尚稱順利，也未發現有人發燒。

縣府今起實施出入管制，僅可由大門進出，側門及後門全部關閉。另縣府員工均應配戴識別證，在進入辦公室前及各棟大樓入口處，由各處人員排班輪值量測體溫，落實每日量測體溫和紀錄。

同時，到縣府洽公的民眾也應一律戴口罩，並在大門口量測體溫及登記到訪資料後，才能進入縣府，以便日後追蹤作業。洽公民眾的額溫若超過37.5度者，一律禁止進入縣府區域，並建議立刻就醫，以免防疫出現破口。

今天第1個「新制」上班日，許多員工擔心出現排隊人潮，乾脆提前來到縣府，結果仍因部分員工雖有攜帶識別證，但並未依規定佩戴，另有人未將車輛通行證放在明顯地方，影響管制進入速度，造成排隊等候的「小塞車」狀況。

在場督導的縣府行政處長陳祥麟即時調整作業方式，只要佩戴員工證和車輛通行證者，立即放行在各辦公大樓入口量測體溫，有效進行分流管制作業，很快解除小塞車狀況。

陳祥麟說明，縣府員工有500餘人，實施首日算是亂中有序，在同仁更熟悉額溫槍操作方式後，整體作業將會更加順利，另包括工務處、觀光處等單位則自行量測，防疫工作也會更加嚴謹。

(中時 )