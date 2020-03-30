世界衛生組織（WHO）高級顧問艾沃德（BruceAylward）日前接受港媒訪問，當記者詢問有關台灣是否會被世衛組織重新接納時疑似裝聾作啞，影片曝光引發關注，而經常關注時事的港星杜汶澤看到這段訪問後忍不住怒火，直接在臉書開嗆！

艾沃德日前接受《香港電台》（RTHK）記者唐若韞訪問，唐若韞詢問他是否會重新考慮台灣加入會籍，但艾沃德先是不發一語，接著稱自己沒聽到問題，當唐若韞想重複剛剛的提問時，艾沃德卻說：「沒關係，我們進行下一個問題。」

不過唐若韞仍希望艾沃德回答剛剛的問題，所以持續追問，但卻疑似遭對方切斷通訊，重新接通後，艾沃德撇開話題說：「我們已經談過中國了，你看中國各個地區，他們其實都做得很好，所以我要說，很謝謝你邀我們參加這次訪談，祝你們在香港對抗疫情的工作順利。」

（圖／翻攝自杜汶澤臉書）

影片在網上曝光，遠在香港的杜汶澤看到這段影片後似乎有些動怒，決定在個人臉書轉貼這段影片，並打上：「WHO is shit , no questionmark.（世衛組織是狗屎，無庸置疑的）」

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(中時電子報)