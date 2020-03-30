央行總裁央行楊金龍今赴立法院報告，楊金龍表示，美國為因應此次疫情所推出之財政刺激方案規模，遠高於2008年全球金融危機當時之刺激力道，截至目前，美國已推出3項財政刺激方案，規模約達2.4兆美元；刺激力道遠高於全球危機當時的0.79兆美元規模。台灣方面，因應疫情發展，央行維持市場資金寬鬆，必要時可進行擴大附買回操作(RP)，或召開臨時理事會或常務理事會。

楊金龍指出，央行3月以來，減少沖銷資金，並適時減發存單，目前超額準備維持在新台幣1000億以上。為充分提供金融市場所需流動性在緊急情況下，央行可進行擴大附買回操作。

央行在全球金融危機時期即備有擴大附買回操作機制，對象除涵蓋銀行及票券業外，尚包括證券、保險公司等，央行籲請銀行在資金充裕情況下，發揮金融中介功能，對營運正常之企業提供所需資金。

最後，央行將持續關注肺炎疫情發展、主要經濟體貨幣政策走向及其對國內外經濟金融的影響。若有必要時央行將召開常務理事會或臨時理事會妥適運用貨幣政策工具 ，以達成法定職責。

(時報資訊)