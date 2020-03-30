為了遏止新冠狀病毒疫情持續快速升高，朝日新聞周一報導，日本政府將擴大入境禁令，將限制來自美國、中國、韓國與歐洲大部分國家旅客入境。

政府消息人士並透露，日本政府也可能禁止東南亞與非洲部分國家旅客入境，並禁止日本民眾前往這些國家。

NHK周一報導，日本知名喜劇演員志村健（Ken Shimura）因感染新冠肺炎入院治療，已於周日晚間不治，享壽70歲。

上周六日本首相安倍晉三表示將採取前所未見的措施，包括財政、貨幣激勵政策與企業減稅等，以解新冠疫情對日本經濟的衝擊，並承坦隨著感染人數持續大增，日本已經瀕臨進入國家緊急狀態。

安倍並表示，這項紓困振興計畫規模將超過2008年全球金融危機期間所編列的57兆日圓。

日本央行周一則重申，已準備放寬銀行業的資本與流動性準備。

NHK報導，截至周日下午，不包括鑽石公主號上的712名確診與10名死亡病例，日本新冠肺炎確診數已經超過1,800人，死亡病例達55人。

(時報資訊)