《商情》避險需求增加，支撐上周五紐約期金走升 10:002020/03/30 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 避險需求增加，支撐上周五紐約期金走升；因冠狀病毒(COVID-19)疫情持續升溫，導致全球經濟損害嚴重，提振黃金避險需求增加，進一步支撐期金走升，累計周漲幅達8%，創2008年以來最佳周度表現，另外，鈀金周暴漲36%，創歷史最佳周度表現。 終場4月黃金漲2.9美元，報每盎司1654.1美元，5月白銀跌0.15美元，報每盎司14.53美元，4月白金漲4.5美元，報每盎司741.6美元，6月鈀金跌29.3美元，報每盎司2196.8美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #避險需求 #支撐 #期金 #紐約 也許您會感興趣 推薦閱讀 降息激買氣 有助自住客進場 04:102020/03/26 金融．稅務 《商情》供給下降，激勵周三紐約鈀金大漲25％ 10:002020/03/26 財經 《美股掃瞄》美股消息面：短債需求暴增，美債首度出現負利率 10:512020/03/26 財經 《商情》美元走軟，支撐周四紐約期金漲逾1％ 10:002020/03/27 財經 淪全美新冠中心 紐約疫情暴衝最大的敵人 06:012020/03/28 國際 金價周漲10％ 創海嘯來新高 04:092020/03/29 財經要聞 紐約武漢大不同 04:102020/03/30 論壇廣場 台股本周承壓 測10日線支撐 04:102020/03/30 證券．權證 低接買盤支撐 掌握特別股布局契機 04:102020/03/30 投資理財 救火！馬布里提供紐約1000萬個口罩 09:072020/03/30 體育 財經熱門新聞 就算明天又爆股災！散戶長線抱這檔也睡得著 - 財經 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 財經 口罩3.0快來了 不必預購直接到超商插卡領貨 - 財經 - 工商 超猛！謝金河叫朋友搶這檔 結果暴賺1倍 - 財經 1字頭快了！油價又遭殺 內幕竟扯30億人 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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