避險需求增加，支撐上周五紐約期金走升；因冠狀病毒(COVID-19)疫情持續升溫，導致全球經濟損害嚴重，提振黃金避險需求增加，進一步支撐期金走升，累計周漲幅達8%，創2008年以來最佳周度表現，另外，鈀金周暴漲36%，創歷史最佳周度表現。

終場4月黃金漲2.9美元，報每盎司1654.1美元，5月白銀跌0.15美元，報每盎司14.53美元，4月白金漲4.5美元，報每盎司741.6美元，6月鈀金跌29.3美元，報每盎司2196.8美元。(商品行情網)

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