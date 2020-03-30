高通宣布，洞見未來科技(RelaJet)及聯騏技研(Nestech)兩家台灣新創公司獲邀進入高通Qualcomm Advantage Network，成為高通全球商用生態系的成員，洞見未來和聯騏技研都是2019「高通台灣創新競賽(Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge)」的入圍隊伍，透過參與競賽而得以與高通內部相關部門交流，進而獲邀進入高通網絡，成功跟國際企業接軌；另外，高通重視台灣新創發展，有鑑於接獲許多新創團隊反映，正值新冠肺炎疫情階段，將延長2020年「高通台灣創新競賽」報名截止日至4月14日。

高通副總裁暨高通台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，透過創新競賽，高通不但可以實際的行動支持台灣新創團隊，更重要的是，透過高通平台提升新創團隊產品競爭力，並且把台灣新創團隊的優秀產品推向國際，全力扶植台灣新創生態系的成長與發展。

RelaJet和Nestech是2019年首屆「高通台灣創新競賽」優秀的入圍團隊，RelaJet並在最後獲得冠軍，拿到12.5萬美元首獎。

高通表示，Qualcomm Advantage Network把高通技術和網絡成員公司聚集在一起，以協作、創新和加速業務發展，成員均為提供、銷售和採用高通解決方案的產品，且經過驗證具相當技術水準的公司。

本次RelaJet加入的是「高通擴展計畫(Qualcomm Extension Program)」，高通技術產品行銷資深總監Chris Havell指出，「擴展計畫」是提供製造商從計劃成員中授權的一組獨特軟體功能選擇的機會，以協助製造商提供客戶新功能並使產品差異化。RelaJet的助聽器提供多人聲分離引擎解決方案，與超低功耗的高通藍牙音訊平台結合，不但能提供增強助聽器功能的機會，對於一般無線耳機使用者而言，也具有提升話質的效果。

至於Nestech加入的是「高通智慧城市加速器計畫(Qualcomm Smart Cities Accelerator Program)」，該計畫專注於支持或促進智慧城市計劃，並作為私人和公共實體之間的聯繫介面，把鄉鎮市、政府實體與技術供應商聚集在一起，提供運用高通技術的先進物聯網解決方案。

高通重視台灣新創發展，有鑑於接獲許多新創團隊反映，在此關鍵時刻將共體時艱，將延長2020年「高通台灣創新競賽」報名截止日至4月14日。

(時報資訊)